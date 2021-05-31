В Мурманске кинологический отряд впервые вышел на поиск человека

Обучение еще не закончено, но это не помешало добровольцам провести первый поиск на местности. Фото: "СеверСпас"

В прошлом году в Мурманске родилась инициатива создать кинологический отряд, который бы выходил на поиски пропавших людей. От слов перешли к делу - волонтеры уже почти полгода тренируются вместе со своими питомцами. Обучение еще не закончено, но это не помешало добровольцам провести первый поиск на местности.

- 30 мая состоялся выход расчетов на место предполагаемого обнаружения пропавшего зимой Федетчака Василия Федоровича. На поиск вышли также близкие люди пропавшего и сотрудники розыска УМВД России по городу Мурманску. Всего 15 человек. Несмотря на видимые задержки кинологических расчетов в определенных координационных точках, дополнительных свидетельств найдено не было, - сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас".

Напомним: мужчина пропал в январе этого года. В ночь с 8 на 9 января он ушел из дома на улице Свердлова и больше на связь с родными не выходил.

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