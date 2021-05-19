Как в Мурманске тренируют собак, которые будут помогать искать пропавших людей

Уже осенью волонтеры смогут выходить с питомцами на поиски людей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

О том, как важно чувство локтя, очень хорошо знают те, кто терял близкого человека. Речь не о смерти, а о сухой фразе: «Ушел и не вернулся», которая часто звучит в ориентировках и СМИ и несет столько боли. В такой момент, когда тебя изнутри разрывают самые разные чувства, от страха до растерянности, важно, чтобы еще кто-то отправился с тобой на поиски.

Первый опыт

В Мурманской области действуют несколько поисковых и поисково-спасательных отрядов. Они помогают печатать и расклеивать листовки с информацией о пропавших, распространяют информацию в сети (часто судьбу человека может решить всего один репост), выходят на местность. Многие волонтеры знают почти все подвалы, заброшенные места, открытые чердаки в своем городе, они исходили десятки километров по лесам, болотам. И все ради того, чтобы найти человека, которого никогда не видели.

Беспородная Зима справляется с заданиями лучшем, чем многие породистые собаки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После многих лет такой работы участники поисково-спасательного отряда «Мурманск» (ПСО «Мурманск») задумались, что две ноги – хорошо, а четыре лапы – еще лучше. Сейчас в нашем регионе на поиски пропавших людей с собаками не выходят, хотя такой опыт есть в других субъектах. Недавно отряд разделился на ПСО «Мурманск», который будет вести работу в сети, и добровольческое объединение - поисково-спасательный отряд «СеверСпас». В составе последнего будет кинологическое подразделение, чтобы шансы на благополучный исход работы на местности увеличились.

Так, в декабре 2020 года ПСО «Мурманск» бросил клич в «ВКонтакте», чтобы северяне со своими домашними собаками присоединились к тренировкам первого в Мурманской области кинологического отряда по поиску людей. Откликнулось около 30 человек.

- Тренировки идут уже полгода, осталось около 14 добровольцев. В нашем регионе на поиски людей с собаками еще не выходили. Единичные практики есть в Карелии, также это практикуется в Ленобласти. Все обучение будет длиться полтора года, но уже сейчас, спустя шесть месяцев обучения, волонтеры будут выходить на поиски – собаки же понимают, что от них хотят и что они делают, - рассказывает одна из создателей ПСО «Мурманск» Валентина Шарыгина.

Важный навык для собаки - идти по следу и не отвлекаться. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не в породе дело

Тренирует четвероногих участников эксперимента руководитель Мурманского клуба служебного собаководства «Цербер» Ольга Кобелева.

- Я согласилась на это потому, что у меня был опыт поисков с собакой. Однажды мы семьей возвращались из отпуска на машине, остановились отдохнуть у поля под Санкт-Петербургом. Я оставила брелок от сигнализации в машине, а с собой взяла ключи. Погуляли около часа, а потом оказалось, что ключи выпали. Трава высокая – сам не найдешь. Мы решили попробовать дать понюхать брелок нашей немецкой овчарке Тамерлану. Когда он был щенком, я ставила ему следовую для выставок, но потом мы оставили эти занятия. И он нашел! А другой случай был уже потом. Приехали на дачный участок, а там все соседи бегают, взволнованы. Оказалось, ищут маленького ребенка. Его мама отвлеклась на второго малыша-грудничка, и первый куда-то ушел. Вещей нет, чтобы собака взяла запах, но я привела Тамерлана к песочнице, где играл ребенок. И собака пошла к лесу, а люди искали у домов. Мама увидела направление, побежала вперед и нашла сына! – рассказывает Ольга Кобелева.

Сложился стереотип, что служить могут только крупные собаки определенных пород, например, немецкие овчарки. Они и те же лабрадоры и ирландские сеттеры действительно лучше работают, в том числе и над поиском людей. Но все же от породы не так много зависит, как от личных характеристик животного. Хотя бульдогам, как и всем собакам с коротким носом, брать след сложнее, а маленькие четвероногие (русские тои, например) быстро устают.

Юлия Шарай с цвергшнауцером Одри доказывает, что не в размере важность. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Собака должна быть спокойной, с хорошим нюхом и хорошим аппетитом. Если она возбудима, то это будет мешать в работе. А еще важно, чтобы спокоен был хозяин, - отмечает Ольга Кобелева.

Американский стаффордширский терьер многим людям, не знакомым с породами, кажется обычной бойцовой собакой. А вот Ирина Позенич со своей Лу доказывают, что стаффы послушные и добрые.

- Случайно увидела сообщение в «ВКонтакте» о наборе в группу. Мы как раз проходили обучение ноузворку (работа с запахами. – Ред.) и решили попробовать. Раньше в поиске людей не участвовали, но хотим. Лу все нравится, - уверена Ирина.

А вот Юлия Шарай с цвергшнауцером Одри доказывает, что не в размере важность. Это самая маленькая из служебных собак, но может работать и на таможне, и в колонии. На занятиях ПСО «Мурманск» справляется на пятерку.

- Я давно занимаюсь дрессировкой собак и очень рада, что у нас появилась поисково-спасательная служба. Одри воспринимает все как веселую игру. Эта девочка очень задорная, очень любит длительные походы в лес, поэтому и на поисках не будет быстро уставать, - делится эмоциями Юлия.

Берта на тренировки идет как на праздник. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От теории – к практике

За полгода волонтеры вместе с питомцами отработали много упражнений. Например, искать вещь со знакомым запахом (свою игрушку) или предмет с заданным чужим запахом среди других. Это поможет животным ориентироваться на местности.

Залог успеха – хвалить собаку, когда у нее что-то получается, а еще - подавать все как игру и веселое занятие. Олеся Лебедева занимается вместе с немецкой овчаркой Бертой – та на тренировки идет с визгом, так ей не терпится начать заниматься. А дворняжка Зима, кстати, со многими заданиями справляется лучше породистых товарищей. У ее хозяина Евгения Соколова четыре собаки, в том числе и «царских» кровей, и Зима – самая спокойная и обучаемая.

На поиск людей участники кинологического отряда смогут выходить уже осенью. Важный момент – необходимо обучить людей навыкам оказания первой медицинской помощи, ведь пропавшим в лесу или на водоемах она может понадобиться. Также решается вопрос с закупкой техники - GPRS-навигаторов на ошейниках, чтобы можно было составлять карты поисков.

Скептики, конечно, найдутся, но если представить, что где-то в лесу бродит один маленький ребенок, который оторвался от родителей во время сбора грибов (как это было в Кирове год назад), то каждый влажный собачий нос будет важен и нужен.

Олеся Лебедева занимается вместе с немецкой овчаркой Бертой. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

30 мая волонтеры соберутся на улице Маяковского, 23 на первый выход с собаками для учебного прочесывания лесополосы сложной категории – это лес и скалы.

КОНКРЕТНО

Если вы с вашим питомцем хотите присоединиться к кинологическому отряду, звоните Валентине Шарыгиной по телефону 8-953-757-57-48.

НАША СПРАВКА

Бодро бегущая по следу собака – это только в мультиках так. На деле четвероногий помощник легко может потерять запах, отвлечься, устать. Какая-то собака и через сутки уловит невидимую дорогу, а другая и через полчаса не сможет. Поиск на местности – наука тонкая. Сила запаха зависит от множества факторов. Например, при низком давлении или в жару он слабее, как и на болоте. Самый стойкий запах остается в лесу, где ветру мешают деревья, а под ногами – трава или грунт. А еще хорошо, если влажность средняя – после дождя собака будет уже теряться, а в мороз быстрее устанет.

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