В Мурманске ищут пропавшего 39-летнего мужчину из Архангельской области

Фото: vk.com/la_murmansk

Пропал 39-летний житель поселка Обозерский, что находится в Архангельской области. Местонахождение Сергея Бурова не известно с 18 мая.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", мужчина может направляться в Мурманск, поэтому северян просят помочь с поисками.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: возможно в тряпичную черную куртку, черные джинсы и черные ботинки. С собой у него была синяя спортивная сумка с надписью "Россия".

Любую информацию о местонахождении пропавшего Сергея просят сообщать по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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