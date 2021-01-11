После Рождества в Мурманске пропал человек - 48-летний Василий Федетчак исчез в ночь с 8 на 9 января, и с тех пор не известно, где же он находится. А между тем мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому найти его нужно как можно скорее. Северянин ушел из дома по адресу улица Свердлова, 42/1.Приметы: рост 174 сантиметра, голубые глаза, заикается. На момент пропажи был одет в куртку черного цвета, вязаную шапку и варежки черного цвета, черные болоньевые штаны, коричневые ботинки с меховой опушкой и свитер с белыми снежинками.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Василии, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда \\"МурманСпас\\" по телефонам: 8-911-304-76-09 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 102.Напомним: жителей Мурманской области просят помочь с поисками 6-летнего мальчика из Карелии. Филиппа Мельника из поселка Хелюля ищут с 28 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрекращены поиски 17 моряков с затонувшего судна \\"Онега\\" в Баренцевом море. Росрыболовство отпустило свои траулеры (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru