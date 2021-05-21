22 мая в Мурманске начнется полярный день

В Мурманске начинается период, когда солнце не будет заходить за горизонт. Фото: Олег ФИЛОНОК

На широте Мурманска заканчиваются белые ночи.

- Полярный день начинается 22 мая, а 21 мая будет последняя короткая ночь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Вернутся белые ночи 22 июля. А пока северян ждет незаходящее за горизонт солнце.

Напомним: на этой неделе в Мурманской области случились первые в году грозы, а воздух успел прогреться до +27. К выходным погода испортилась, синоптики не исключают, что пойдет снег.

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