Памятник Ленину в Мурманске покроют специальным составом

Сквер, территория которого более 3500 кв.м, сделают светлее и зеленее за счет новых светильников и высадки деревьев и кустарников. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске началась обещанная реставрация сквера у памятника Владимиру Ленину. Причем в порядок приведут не только территорию отдыха, но и сам монумент. С этим связан вид работ (реставрация, а не реконструкция): памятник является объектом культурного наследия.

- Структура объекта не поменяется. Но реставрация коснется почти всех элементов, начиная от памятника и заканчивая покрытием пешеходных дорожек. Будет обновлен и постамент: плиты внимательно осмотрят, очистят, при необходимости реконструируют и вернут обратно. Сам памятник покроют специальным составом, как это сделали при реставрации памятника Кириллу и Мефодию, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Сквер, территория которого более 3500 кв.м, сделают светлее и зеленее за счет новых светильников и высадки деревьев и кустарников.

- Мы понимаем, что необходимо сохранить этот исторический облик и сделать сквер более комфортным, более удобным для людей. Такого рода нововведения как раз и позволят это осуществить. В рамках реставрационных работ здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, урны, светильники, - отметил глава администрации Евгений Никора.

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