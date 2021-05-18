19 мая в Мурманской области будет до +20 градусов и дождливо

В регионе будет облачно с прояснениями, временами дождь. Фото: Николай ХИЖНЯК

Пока что похолодания Мурманской области не грозит и это радует. Тем не менее, гулять лучше под зонтиком.

Как сообщают синоптики, 19 мая в регионе будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха днем поднимется до +15+20 градусов.

- Ночью 18 мая через территорию Кольского полуострова с районов Финляндии перемещался теплый атмосферный фронт. При обострении фронта по Мурманской области отмечались дожди, в отдельных районах грозы. 19-20 мая в регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, возможны грозы, - отметили в мурманском гидрометцентре.

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