В Мурманской области сняли на видео первую за год грозу

Оленегорске местные жители не только видели и слышали грозу, но и сняли ее на видео. Фото: Скриншот видео

На этой неделе в Мурманской области тепло, но дождливо. А это значит, что есть вероятность грома и молний с неба. Еще на выходных северян предупредили, что могут быть грозы. И они случились.

- Сегодня ночью по области прогремели первые грозы, - сообщил паблик "Погода в Мурманске" 18 мая. - Грозовое кучево-дождевое облако вылетело с финки и дожило до Верхнетуломского. До Мурманска гроза, похоже, не дожила.

Зато в Оленегорске местные жители не только видели и слышали грозу, но и сняли ее на видео.

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