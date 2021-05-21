Воздух в Мурманской области прогрелся до +27

За короткий период воздух в Мурманской области успел прогреться до +27. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На этой неделе северян ждал маленький подарок от небесной канцелярии - несколько теплых дней. Северу Мурманской области, правда, повезло куда меньше, чем югу - у нас быстрее похолодало и пришли дожди. Но все-таки столбик термометра успел на Кольском полуострове подняться до летних значений.

- Максимальные температуры за день [20 мая]: Каневка +27, Краснощелье +26, Ковда +24, Умба +21, Кандалакша +20, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним, что также за этот короткий теплый период в регионе случились первые грозы. Но уже с 21 мая в Мурманской области снова холодно, синоптики также не исключают, что пойдет снег.

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