Главный синоптик Мурманской области: "В регионе снова пойдет снег"

До конца недели высоких температур можно не ждать. Фото: Олег ФИЛОНОК

Только-только в Мурманскую область пришла теплая погода, как ее тут же унесло. По словам синоптиков, на регион наступает арктический холод, так что придется снова утепляться.

- Атмосферные фронты, которые проходят через нашу территорию, способствую осадкам различной интенсивности. Холодный воздух уже начал поступать на Кольский полуостров, тепло смещается на восток и юг. 21 мая высоких температур можно не ждать даже на востоке и юге области, где сейчас около +25 градусов. А уже 22-23 мая в Мурманске и по северо-западу области ожидается снег и мокрый снег, - рассказала "КП-Мурманск" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

К началу следующей недели обильные осадки должны будут прекратиться, но температура воздуха все еще будет низкой (+3+8 градусов).

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