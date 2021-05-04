В Териберке искали упавшего со скалы человека

Информация, что со скалы в Териберке упал человек, не подтвердилась.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Териберке сейчас много гостей: как туристов, так и рыбаков. И почти каждый день случаются трагедии. Напомним, 1 мая в шторм попали три маломерных судна, погибли шесть человек. Также у одного из причалов нашли тело утонувшего дайвера.
3 мая спасателям поступила информация, что со скалы в Териберке упал человек. На место сразу прибыли спасатели.
- По информации аварийно-спасательного отряда АСС по Мурманской области, район предполагаемого нахождения человека в воде осмотрен, никто не обнаружен, информация не подтвердилась, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Напомним: в Баренцевом море на мысе Выевнаволок обнаружили пропавших рыбаков. У северян унесло лодку.
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