В Териберке искали упавшего со скалы человека

Информация, что со скалы в Териберке упал человек, не подтвердилась. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Териберке сейчас много гостей: как туристов, так и рыбаков. И почти каждый день случаются трагедии. Напомним, 1 мая в шторм попали три маломерных судна, погибли шесть человек. Также у одного из причалов нашли тело утонувшего дайвера.

3 мая спасателям поступила информация, что со скалы в Териберке упал человек. На место сразу прибыли спасатели.

- По информации аварийно-спасательного отряда АСС по Мурманской области, район предполагаемого нахождения человека в воде осмотрен, никто не обнаружен, информация не подтвердилась, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Баренцевом море на мысе Выевнаволок обнаружили пропавших рыбаков. У северян унесло лодку.

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