Спасатели в Хибинах помогли повредившему ногу лыжнику

Лыжник в Хибинах повредил ногу. Фото: vk.com/szrpso

В Хибинах снег лежит до июня, а на некоторых участках и все лето. Поэтому сезон катания на лыжах и сноубордах хоть официально почти завершен, все же продолжается. А это значит, что и у спасателей много работы.

2 мая помощь понадобилась спортсмену.

- Спасатели поисково-спасательного подразделения "Кировск" Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра - филиала СЗРПСО МЧС России выезжали в Хибины для оказания помощи пострадавшему лыжнику. Мужчина, повредивший ногу в окрестностях перевала Рамзай, эвакуирован спасателями к дороге и передан бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

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