Установлена личность погибшего рабочего во время обвала породы на ГОКе "Олений Ручей"

Около семи утра 30 апреля на территории горно-обогатительного комбината "Олений Ручей" в Хибинах произошел обвал породы. Под завалом оказались два человека.
Одного из рабочих смогли вывести на поверхность, второй, к сожалению, погиб.
- Личность погибшего установлена - это горный мастер, 1972 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Как уточнили в "Северо-Западной Фосфорной Компании", погибший - работник подрядной организации. Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секретный рецепт блинов, или Цирк, а не Масленица! «Комсомолка» провела конкурс «Чудо-сани» и узнала, что такое праздник на «пятерку» (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru