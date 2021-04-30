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Происшествия30 апреля 2021 12:58

Установлена личность погибшего рабочего во время обвала породы на ГОКе "Олений Ручей"

Во время происшествия погиб рабочий подрядной компании
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Около семи утра 30 апреля на территории горно-обогатительного комбината "Олений Ручей" в Хибинах произошел обвал породы. Под завалом оказались два человека.

Одного из рабочих смогли вывести на поверхность, второй, к сожалению, погиб.

- Личность погибшего установлена - это горный мастер, 1972 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как уточнили в "Северо-Западной Фосфорной Компании", погибший - работник подрядной организации. Возбуждено уголовное дело.

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