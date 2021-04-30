Рабочий погиб во время обвала породы на ГОКе «Олений Ручей»

Не исключено, что уголовное дело будет переквалифицировано. Фото: Правительство МО

В 6.57 30 апреля на горно-обогатительном комбинате «Олений Ручей» в Хибинах Мурманской области, который принадлежит АО «Северо-Западной Фосфорной Компании» произошел обвал породы. В этот момент на площадке находились рабочие, так как ГОК работает круглосуточно.

По информации МЧС по Мурманской области, под завал попали двое рабочих.

- Одного пострадавшего вывели на поверхность, его состояние оценивается как удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Второй рабочий погиб под завалом.

- На промплощадке ГОК «Олений ручей» с работником подрядной организации произошел несчастный случай со смертельным исходом. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато расследование. Рудник продолжает работу в штатном режиме, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе АО «Северо-Западной Фосфорной Компании».

Все случившееся стало поводом для проверки СКР по Мурманской области.

- Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК РФ). Проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами Следственного управления, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного управления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Не исключено, что уголовное дело будет переквалифицировано.

СПРАВКА «КП»

Лицензию на разработку месторождений апатит-нефелиновой руды «Олений Ручей» АО «СЗФК» (СЗФК), дочерняя компания ПАО «Акрон», получила в 2006 году. Масштабный проект строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) «Олений Ручей» реализовывался за счет разработки открытого карьера и подземного рудника. После завершения изыскательских и проектных работ в 2010 году началось строительство ГОКа. Мощность производства с использованием руды открытого карьера составляет 1,2 миллиона тонн апатитового концентрата в год. Осенью 2017 года началась добыча руды из подземного рудника.

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