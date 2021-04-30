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Происшествия30 апреля 2021 9:16

После обвала породы на ГОКе в Мурманской области возбудили уголовное дело

Пострадали два человека
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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После происшествия на территории ГОКа "Олений Ручей" возбудили уголовное дело.

После происшествия на территории ГОКа "Олений Ручей" возбудили уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 6.57 30 апреля на территории горно-обогатительного комбината "Олений Ручей" произошел обвал породы. По предварительным данным от МЧС по Мурманской области, пострадали два человека.

- Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК РФ). Проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами Следственного управления, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Следственного управления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Точной информации о числе пострадавших или погибших нет. Как уточнили "КП"-Мурманск" в МЧС, все попавшие под завал найдены.

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