Секретный рецепт блинов, или Цирк, а не Масленица!

Детвору и взрослых ждали разные забавы, например, перетягивание каната.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Масленице повезло: мы успели ее отгулять в 2020 году, прямо перед тем как почти на год вся культурная жизнь области встала на паузу, и ею отмечаем почти финальное снятие ограничений в 2021-м.
В этом году праздник прошел с размахом – люди соскучились по живому общению, а не через экраны смартфонов, по простым радостям без новостей о здравоохранении. Масленичные гулянья прошли во всех округах города, а самые масштабные состоялись на Пяти Углах и в детском городке «Сказка».
Редакция «КП» заглянула на масленичные гулянья в Ленинском округе, поела блинов, попела песни, покаталась на брутальных мужчинах, помахала шашкой и организовала конкурс «Чудо-сани». Но обо всем по порядку…
От наших спонсоров гостям праздника и участникам конкурса достались вкусные подарки и угощение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Блин всему голова!
Самыми главными на празднике были, конечно же, блины. Их пекли, дарили, продавали и… вышивали. И даже провели конкурс на самый лучший тещин блин. Для этого позвали представителей разных народностей, что живут у нас в Мурманске: украинцев, чувашей, евреев, немцев. Все они готовили блины по своим традиционным рецептам или просто как душа пожелает.
Вот у чувашей, например, душа пожелала здорового образа жизни.
Масленица - один из самых ярких и красивых праздников.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
- Я сделала блины без масла. Это не наш традиционный вариант: моя бабушка пекла с очень большим количеством масла, а мне захотелось чего-то более легкого, - рассказала редакции «КП» Дина Агеева.
Коронавирус ослабил хватку, так что народные гулянья разрешены.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Еврейский благотворительный центр «Забота» представил на конкурс традиционную мацу. Всем гостям очень по душе пришлись сухие пресные хлебцы, хотя звучит описание и не очень аппетитно. Увидев меня, обгрызающую несоленый квадратик мацы, дамы в красивых белых палантинах на плечах остановили и дали дельный совет:
- Возьми домой и попробуй мацу с вареньем, творогом или селедочкой под водочку холодную. Вот увидишь, маца будет прекрасна в любом случае!
А победили в конкурсе, конечно же, украинцы с заветным рецептом традиционных блинов.
Ряженные добрые, как с такими не сфотографироваться?
Фото: Антон ЗАБИРОВ
«Чудо-сани» по-мурмански!
Уже традиционным на масленичных гуляньях стал конкурс, который организовала редакция газеты «Комсомольская правда»-Мурманск». Этот праздник объединяет семью, ведь нужно придумать, как украсить не только сани, но и костюмы родителям, детям, а также историю своей задумки.
Наши победители-оптимисты - «Цирковая Масленица».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В этом году на конкурс заявились 7 команд. Самыми креативными, а потому и победителями признали семью Серденко с санями «Цирковая Масленица». Для сооружения этой конструкции понадобилось немного пластиковых труб, строительных стяжек, картона и ткани.
- Мы каждый год участвуем в конкурсе. В прошлый раз делали печку, а в этот - цирк. У меня уже есть задумки на следующий год. Главное, что папа нам помогает и поддерживает, - поделилась с нами мама Кристина.
Цирковые сани с тремя малышами в роли мышки, кошечки и гепарда стали ярким дополнением к общему празднику.
Ну, как можно не умилиться таким добрым и очаровательным Бабусенькам-Ягусенькам?
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Не менее сказочно порадовал народ и коллектив подготовительной группы детского сада № 18 под предводительством воспитателя Анастасии Никитиной. Их многочисленные Бабуси-Ягуси были очаровательны в своих париках, платках и с метлами. А на сани водрузили настоящую ступу. Неудивительно, что в конкурсе эта команда заняла второе место.
Пилоту «Бешеного банана» Егору мы задали главный вопрос: «Кого нужно кормить бананами, чтобы чудо-сани ехали?».
- Никого, - честно ответил Егор.
- Папу, - уточнила мама Юля.
- Папу, - подтвердил папа Вячеслав.
Бананы бывают полезные, а бывают... бешенные. А как по нам - веселые.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
А еще в конкурсе приняли участие две очаровательные куклы. Одна была настоящей куклой Дианой: ее сани как раз украсили коробкой из-под настоящей игрушки. А малышка Эльза из «Ледяного сердца» сладко спала в снежной повозке типа «ватрушки». Обе красавицы, несмотря на не солнечную погоду, стойко выдержали конкурс и дождались награждения.
Кукла Диана словно только из упаковки, а самолет команды «Кондрята» готов на взлет!
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Многие семьи принимают участие в конкурсе не в первый раз. Владельцы самолета «Руся» - команда «Кондрята» - уже хранят в гараже танк с прошлого праздника, а теперь их коллекция пополнится летательным аппаратом.
Интересно было заметить, что конкурс привлек семьи с двумя и тремя детьми. Видимо, в коллективе творить гораздо приятнее, чем в одиночку. Да и не только сани украшали - конкурсанты подошли с большой ответственностью к подбору костюмов, реквизита, а воспитанники детского сада даже музыку заготовили для торжественного проката саней.
От семьи Петровых - сразу две классные идеи по сказке «Буратино» и мультфильму «Холодное сердце».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Все участники конкурса ушли домой с призами от спонсоров: есть блины с джемом торговой марки «Махеевъ» и компании «Кольский край» - все-таки это натуральные продукты, с которыми и вкусно, и здоровья только прибавляется - вприкуску с чаем Ahmad Tea и ТМ MAITRE de The. А в качестве главного приза победителю достался набор посуды. Особая благодарность от нашей редакции – грузовому такси «Бизон», за помощь в подготовке праздника.
Шашки наголо
Вот гуляешь на празднике и проходишь мимо женщины, что небрежно опирается не на зонтик или тросточку, а на шашку. И понимаешь, что с ней нужно быть особенно острожным. «Шашкой, это же не больно, да? Раз - и все», - сразу вспомнился знаменитый фильм про выборы.
- «В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вешают, стреляют, конями в Кубань загоняют» - это у Серафимовича в романе «Железный поток», - парирует мне Игорь Филеев, старший вахмистр Кольского хуторского казачьего общества.
В детском городке "Сказка" Масленицу отмечали ярко и широко.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
И, наглаживая ножны и клинки шашек, рассказывает: с шашками по улице ходить нельзя. Только если у вас есть охотничий билет, или вы в форме и в этой форме разрешается носить конкретное холодное оружие. Так что встретить это холодное оружие можно либо только на выступлениях, либо на сборах.
Они, что и говорить, эффектные, как и стилизованные кулачные бои, стенка на стенку, перетягивание каната, катание жен на плечах. Но самое приятное – забраться на сцепленные мужские руки: пусть покатают по кругу! Уж если на руках не носят в обычной жизни, пусть так напомнят, как это бывает!
Кулачные бои и стенка на стенку - такое увидишь не каждый год.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С песней по жизни
Еще одним колоритным персонажем на вкусном празднике от Дома культуры Ленинского округа и «Комсомолки» был гармонист Юрий Павлович Травников. Вот попросишь его спеть песню, а он, несмотря на то что пальцы совсем замерзли, обязательно и сыграет, и споет.
- На 8 Марта я записал песню на видео, пел ее в кителе, как полагается, - рассказывает Юрий Павлович, согревая горячим чаем руки, - и собрал почти 3000 лайков!
А еще на праздник заглянули ряженые в деревянных масках да с коробами. Все девицу одну замуж пытались выдать, хвастались, что она посуду хорошо моет. Да вот беда – никто не брал.
Гармонист Юрий Павлович Травников любой праздник сделает еще лучше.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
- У всех посудомоечные машины дома, - сокрушались ряженые, - никому такая теперь не нужна!
А мы под конец праздника подошли к одному лохматому ряженому с бородой и выдернули из нее волосок, чтобы загадать желание: пусть и следующий праздник состоится, всем проблемам назло, да будет таким же ярким и масленичным!
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