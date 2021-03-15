Секретный рецепт блинов, или Цирк, а не Масленица!

Детвору и взрослых ждали разные забавы, например, перетягивание каната. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Масленице повезло: мы успели ее отгулять в 2020 году, прямо перед тем как почти на год вся культурная жизнь области встала на паузу, и ею отмечаем почти финальное снятие ограничений в 2021-м.

В этом году праздник прошел с размахом – люди соскучились по живому общению, а не через экраны смартфонов, по простым радостям без новостей о здравоохранении. Масленичные гулянья прошли во всех округах города, а самые масштабные состоялись на Пяти Углах и в детском городке «Сказка».

Редакция «КП» заглянула на масленичные гулянья в Ленинском округе, поела блинов, попела песни, покаталась на брутальных мужчинах, помахала шашкой и организовала конкурс «Чудо-сани». Но обо всем по порядку…

От наших спонсоров гостям праздника и участникам конкурса достались вкусные подарки и угощение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Блин всему голова!

Самыми главными на празднике были, конечно же, блины. Их пекли, дарили, продавали и… вышивали. И даже провели конкурс на самый лучший тещин блин. Для этого позвали представителей разных народностей, что живут у нас в Мурманске: украинцев, чувашей, евреев, немцев. Все они готовили блины по своим традиционным рецептам или просто как душа пожелает.

Вот у чувашей, например, душа пожелала здорового образа жизни.

Масленица - один из самых ярких и красивых праздников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я сделала блины без масла. Это не наш традиционный вариант: моя бабушка пекла с очень большим количеством масла, а мне захотелось чего-то более легкого, - рассказала редакции «КП» Дина Агеева.

Коронавирус ослабил хватку, так что народные гулянья разрешены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еврейский благотворительный центр «Забота» представил на конкурс традиционную мацу. Всем гостям очень по душе пришлись сухие пресные хлебцы, хотя звучит описание и не очень аппетитно. Увидев меня, обгрызающую несоленый квадратик мацы, дамы в красивых белых палантинах на плечах остановили и дали дельный совет:

- Возьми домой и попробуй мацу с вареньем, творогом или селедочкой под водочку холодную. Вот увидишь, маца будет прекрасна в любом случае!

А победили в конкурсе, конечно же, украинцы с заветным рецептом традиционных блинов.

Ряженные добрые, как с такими не сфотографироваться? Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Чудо-сани» по-мурмански!

Уже традиционным на масленичных гуляньях стал конкурс, который организовала редакция газеты «Комсомольская правда»-Мурманск». Этот праздник объединяет семью, ведь нужно придумать, как украсить не только сани, но и костюмы родителям, детям, а также историю своей задумки.

Наши победители-оптимисты - «Цирковая Масленица». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году на конкурс заявились 7 команд. Самыми креативными, а потому и победителями признали семью Серденко с санями «Цирковая Масленица». Для сооружения этой конструкции понадобилось немного пластиковых труб, строительных стяжек, картона и ткани.

- Мы каждый год участвуем в конкурсе. В прошлый раз делали печку, а в этот - цирк. У меня уже есть задумки на следующий год. Главное, что папа нам помогает и поддерживает, - поделилась с нами мама Кристина.

Цирковые сани с тремя малышами в роли мышки, кошечки и гепарда стали ярким дополнением к общему празднику.

Ну, как можно не умилиться таким добрым и очаровательным Бабусенькам-Ягусенькам? Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не менее сказочно порадовал народ и коллектив подготовительной группы детского сада № 18 под предводительством воспитателя Анастасии Никитиной. Их многочисленные Бабуси-Ягуси были очаровательны в своих париках, платках и с метлами. А на сани водрузили настоящую ступу. Неудивительно, что в конкурсе эта команда заняла второе место.

Пилоту «Бешеного банана» Егору мы задали главный вопрос: «Кого нужно кормить бананами, чтобы чудо-сани ехали?».

- Никого, - честно ответил Егор.

- Папу, - уточнила мама Юля.

- Папу, - подтвердил папа Вячеслав.

Бананы бывают полезные, а бывают... бешенные. А как по нам - веселые. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А еще в конкурсе приняли участие две очаровательные куклы. Одна была настоящей куклой Дианой: ее сани как раз украсили коробкой из-под настоящей игрушки. А малышка Эльза из «Ледяного сердца» сладко спала в снежной повозке типа «ватрушки». Обе красавицы, несмотря на не солнечную погоду, стойко выдержали конкурс и дождались награждения.

Кукла Диана словно только из упаковки, а самолет команды «Кондрята» готов на взлет! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многие семьи принимают участие в конкурсе не в первый раз. Владельцы самолета «Руся» - команда «Кондрята» - уже хранят в гараже танк с прошлого праздника, а теперь их коллекция пополнится летательным аппаратом.

Интересно было заметить, что конкурс привлек семьи с двумя и тремя детьми. Видимо, в коллективе творить гораздо приятнее, чем в одиночку. Да и не только сани украшали - конкурсанты подошли с большой ответственностью к подбору костюмов, реквизита, а воспитанники детского сада даже музыку заготовили для торжественного проката саней.

От семьи Петровых - сразу две классные идеи по сказке «Буратино» и мультфильму «Холодное сердце». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Все участники конкурса ушли домой с призами от спонсоров: есть блины с джемом торговой марки «Махеевъ» и компании «Кольский край» - все-таки это натуральные продукты, с которыми и вкусно, и здоровья только прибавляется - вприкуску с чаем Ahmad Tea и ТМ MAITRE de The. А в качестве главного приза победителю достался набор посуды. Особая благодарность от нашей редакции – грузовому такси «Бизон», за помощь в подготовке праздника.

Шашки наголо

Вот гуляешь на празднике и проходишь мимо женщины, что небрежно опирается не на зонтик или тросточку, а на шашку. И понимаешь, что с ней нужно быть особенно острожным. «Шашкой, это же не больно, да? Раз - и все», - сразу вспомнился знаменитый фильм про выборы.

- «В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вешают, стреляют, конями в Кубань загоняют» - это у Серафимовича в романе «Железный поток», - парирует мне Игорь Филеев, старший вахмистр Кольского хуторского казачьего общества.

В детском городке "Сказка" Масленицу отмечали ярко и широко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И, наглаживая ножны и клинки шашек, рассказывает: с шашками по улице ходить нельзя. Только если у вас есть охотничий билет, или вы в форме и в этой форме разрешается носить конкретное холодное оружие. Так что встретить это холодное оружие можно либо только на выступлениях, либо на сборах.

Они, что и говорить, эффектные, как и стилизованные кулачные бои, стенка на стенку, перетягивание каната, катание жен на плечах. Но самое приятное – забраться на сцепленные мужские руки: пусть покатают по кругу! Уж если на руках не носят в обычной жизни, пусть так напомнят, как это бывает!

Кулачные бои и стенка на стенку - такое увидишь не каждый год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С песней по жизни

Еще одним колоритным персонажем на вкусном празднике от Дома культуры Ленинского округа и «Комсомолки» был гармонист Юрий Павлович Травников. Вот попросишь его спеть песню, а он, несмотря на то что пальцы совсем замерзли, обязательно и сыграет, и споет.

- На 8 Марта я записал песню на видео, пел ее в кителе, как полагается, - рассказывает Юрий Павлович, согревая горячим чаем руки, - и собрал почти 3000 лайков!

А еще на праздник заглянули ряженые в деревянных масках да с коробами. Все девицу одну замуж пытались выдать, хвастались, что она посуду хорошо моет. Да вот беда – никто не брал.

Гармонист Юрий Павлович Травников любой праздник сделает еще лучше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- У всех посудомоечные машины дома, - сокрушались ряженые, - никому такая теперь не нужна!

А мы под конец праздника подошли к одному лохматому ряженому с бородой и выдернули из нее волосок, чтобы загадать желание: пусть и следующий праздник состоится, всем проблемам назло, да будет таким же ярким и масленичным!

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