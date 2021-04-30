Попавшего под обвал породы на ГОКе «Олений Ручей» рабочего вывели на поверхность

В СМИ появилась информация, что второй попавший под обвал погиб, но в региональном управлении Следственного комитета это пока не подтверждают. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 7 утра на территории ГОКа «Олений Ручей» в Хибинах произошел обвал породы. Как сообщили после происшествия в МЧС по Мурманской области, пострадали два человека.

- Один пострадавший выведен на поверхность - состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

В СМИ появилась информация, что второй попавший под обвал погиб, но в региональном управлении Следственного комитета это пока не подтверждают. Напомним: по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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