"Клавдия Еланская" задержится в Островном из-за непогоды

"Клавдия Еланская" поменяет расписание из-за непогоды. Фото: Олег ФИЛОНОК

Несмотря на то, что по календарю - весна, погода в Мурманской области шалит. То снег, то ветер. По дороге в Териберку можно попасть в снежный плен, а теплоход "Клавдия Еланская" не может выйти в Мурманск. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Островной.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями по маршруту следования в расписание движения пассажирского судна "Клавдия Еланская" 27 - 30 апреля года внесены следующие изменения: выход из Островного 28 апреля в 18.00, приход в Мурманск - 29 апреля в 9.30, - сообщили в администрации закрытого населенного пункта.

Напомним: в начале апреля такая ситуация уже возникала. Теплоход совсем недавно вернулся в Мурманскую область после затянувшегося ремонта.

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