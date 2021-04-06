Теплоход "Клавдия Еланская" задерживается с выходом в Мурманск из-за плохой погоды

Причина переноса – усиление ветра. Фото: правительство МО

Эпопея с теплоходом "Клавдия Еланская" продолжается. Напомним: судно с продовольствием на борту на днях прибыло в Островной из Архангельска, проведя в пути целую неделю. Добраться мешала сложная ледовая обстановка в Белом море. Теплоход уже отчалил в Мурманск, но теперь не может вернуться в ЗАТО. Виной тому - погода.

Как сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, отправление «Клавдии Еланской» из Мурманска, назначенное на 18.00 6 апреля, переносится из-за неблагоприятных метеоусловий. Новые дата и время отправления судна – 7 апреля в 17.00. В рамках рейса планируется доставить около 70 тонн груза, из них 30 – продукты питания.

- Причина переноса – усиление ветра в пункте назначения – Островном – до 22-23 метров в секунду. Швартовка к причалу и выгрузка груза может выполняться при ветре не выше 17 м/с, - отметили в ведомстве.

Пока что изменений во времени отправления из Островного не планируется – судно должно выйти 8 апреля в 18.00.

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