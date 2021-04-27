Губернатор Мурманской области поручил привести заборы в Мурманске в порядок

"Заборная" история начнется с центра Мурманска. Фото: Олег ФИЛОНОК

Известный дизайнер Артемий Лебедев будет работать над дизайн-кодом для улиц Самойловой и Капитана Егорова в Мурманске. Задача непростая, ведь в областном центре много проблем с точки зрения архитектуры и оформления.

Так, не раз говорили о том, что в Мурманске слишком много заборов. Их ставят, чтобы обезопасить пешеходов, но получается, что это портит облик города.

- По моим подсчетам, у нас в городе вариантов пять разных заборов, и многие находятся в старом ужасном состоянии. Их постоянно красят в черный или желтый цвета, на что каждый год тратятся десятки миллионов рублей, у них странный дизайн. Понимаю, что есть предписания по безопасности, но были в городе ситуации, когда ставили ограждения прямо на "зебру". Надо внимательно проинвентаризировать ограждения, выбрать единый стиль, чтобы они как можно меньше бросались в глаза, - отметил губернатор Андрей Чибис. - Сейчас это какое-то безумие, как шум. Точно также неправильные вывески бьют по глазам и портят впечатление от города.

Губернатор поручил начать с центра города, а потом заняться заборами в округах.

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