Артемий Лебедев: «Мурманск – не самое приятное место на земле»

Артемий Лебедев придумает дизайн-код для Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На прошлой неделе известный российский дизайнер Артемий Лебедев посетил Мурманск и вместе с губернатором Андреем Чибисом прошелся по улице Капитана Егорова, чтобы в перспективе разработать дизайн-код как улицы, так и города в целом.

Тина Канделаки в интервью спросила, зачем нужен Мурманску дизайн-код и каким его видит Артемий Лебедев.

Оказывается, дизайн код впервые разрабатывался для 13 улиц Москвы в 2014 году, где были прописаны все мелочи, от входных групп магазинов до размера рекламных букв и их форм. По мнению Артемия, эта идея так понравилась, что ее распространили на весь город, а потом такой же код разработали для Южно-Сахалинска, Архангельска и Старой Руссы, Зарайска. На сайте дизайнера мы пробежались по примерам, и. да, Зарайск даже вдохновил красочностью, а вот дизайн-код для Архангельска больше похож на учебник по архитектуре. Возникла даже мысль, что это все изначально должен знать главный архитектор города.

- Мурманск – не самое приятное место на земле. Моя идея в том, чтобы город давать людям. Надо давать людям право забирать город себе. В нашей стране очень сильна этика комендантского часа. После 1 октября все летние веранды закрываются в принудительном порядке, а посиделки с кофе на тротуаре привлекают внимание полиции, - рассуждает Артемий Лебедев.

Из всех методов он пока озвучил вариант зимних веранд, аналогичных шведским. Вот только не уточнил у самих людей – нужен ли им город зимой, когда на улице холодно, темно и ветер. Одно обнадеживает, может, если выглядеть город будет выглядеть более стильно, то и мы тоже.

Напомним: во время поездки в Мурманск дизайнер не очень лестно высказался про Кировск.

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