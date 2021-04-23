Андрей Чибис предложил Тине Канделаки подумать об отеле на «Арктическом гектаре»

Глава региона намекнул Тине Канделаки на программу «Арктический гектар».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как мы уже писали, губернатор Мурманской области Андрей Чибис встречался в Москве с телеведущей Тиной Канделаки. Встреча была неформальной после Послания Владимира Путина к Федеральному собранию.
- Зачем я на послании сказала, что хочу купить квартиру? Вот теперь пришел Андрей Чибис и предлагает недвижимость в Мурманской области, - шутливо пожаловалась в своем Instagram телеведущая.
А вот глава региона намекнул Тине Канделаки на программу «Арктический гектар» и что по можно будет, например, построить отель.
Напомним: сейчас в Мурманской области выбирают участки под «Арктический гектар».
С учетом развития туризма на Кольском полуострове идея с отелем выглядит перспективной.
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