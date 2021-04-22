Николай Валуев передал привет Мурманску

Николай Валуев передал привет Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 апреля губернатор Мурманской области работал в Москве - Андрей Чибис присутствовал на послании Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Помимо рабочих моментов были и неформальные.

Так, в Instagram главы региона появилось видео, как известный спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев в окружении детей передает привет Мурманску.

Также Андрей Владимирович встретился с Тиной Канделаки, которой предложил купить недвижимость в Мурманской области.

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