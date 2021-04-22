Андрей Чибис предложил Тине Канделаки купить недвижимость в Мурманской области

Андрей Чибис предложил Тине Канделаки подумать о недвижимости в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Москве - в этот день Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.

Однако во время поездки главы региона были и неформальные моменты. Так, Андрей Чибис встретился с Тиной Канделаки.

- Зачем я на послании сказала, что хочу купить квартир? Вот теперь пришел Андрей Чибис и предлагает недвижимость в Мурманской области, - рассказала в своем Instagram телеведущая.

- Добро пожаловать. На Севере - жить! - весело ответил на шуточную жалобу губернатор Заполярья.

Тина Канделаки с Мурманской областью уже связана. Она стала продюсером сериала "Иван", который снимали в Кировске и Мурманске. Также она вместе с Андреем Владимировичем обсуждала развитие туризма в регионе.

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