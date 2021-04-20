Артемий Лебедев разработает дизайн-код для улиц Мурманска

Точкой отсчета для видоизменения центра станут улицы Капитана Егорова и Самойловой. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманскую область приехал известный дизайнер Артемий Лебедев. Еще в конце 2020 года появилась информация, что он может начать разрабатывать дизайн-код Мурманска. И сейчас она подтвердилась.

- Мы будем разрабатывать дизайн-код для центра Мурманска. Мы гуляли с губернатором Андреем Чибисом. Он готов к изменениям. Например, сделать круглогодичные веранды в кафе, - рассказал Артемий Лебедев на встрече со студентами-дизайнерами в МАГУ.

Подобные веранды есть у наших соседей, например, в Швеции, где даже когда на улице лежит снег, в кафе можно выпить кофе на улице и не замерзнуть.

Точкой отсчета для видоизменения центра станут улицы Капитана Егорова и Самойловой. В первую очередь привести в порядок хотят фасады домов.

Жителям не хватает ярких цветов в среде, сейчас цвета выбираются без единой системы. Получается вырвиглазно и неуютно, - отметил главный архитектор студии Артемия Лебедева Олег Стукалов.

Также фасады хотят очистить от обилия рекламы.

В данный момент работа над дизайн-кодом только начинается.

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