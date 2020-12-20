Артемий Лебедев может создать дизайн-код для Мурманск

Артемий Лебедев может разработать дизайн-код для Мурманска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В феврале этого года известный дизайнер Артемий Лебедев приезжал в Мурманскую область, но о причине своего визита рассказывать не стал.

Но кажется, тогда он присматривался к заполярным городам, чтобы понять, как можно их украсить. Сейчас губернатор Андрей Чибис официально сообщил, что с Артемием Лебедевым ведутся переговоры.

- Его студия уже работала в Кировске. Сеи час у команды есть шанс создать мастер-план кампуса МГТУ, а также дизаи н-код для столицы Арктики. Планируем начать с нескольких центральных улиц. Пока мы на этапе переговоров, решение примем до конца года, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в 2016 году Артемий Лебедев придумал оформление для туристического кластера "Хибины". Благодаря ему в Кировске появились красные узнаваемые остановки.

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