Дом в центре Мурманска рушится на глазах

Дом №8 на улице Октябрьской в Мурманске выглядит уже не презентабельно. Фото: Роман Глек

Дом №8 на улице Октябрьской в Мурманске привлекает внимание не только ярким желтым цветом фасада, но и тем, что этот самый фасад постоянно рушится. Ремонт был сделан всего пару лет назад, а выглядит двухжэтажка так, словно ее и не обновляли.

Северяне на чем свет стоит ругают Фонд капитального ремонта, мол, за что мы деньги платим, раз ремонтируют так, что смотреть больно. Но в Фонде ответственность за плохие работы брать не хотят по одной простой причине.

- Работы по капитальному ремонту фасада дома №8 по улице Октябрьской в Мурманске выполнялись не Фондом капитального ремонта Мурманской области и не за счет взносов на капитальный ремонт. Собственники нежилых помещений этого здания решили сами сделать ремонт. Ремонт, возможно, и обошелся недорого, но качество пострадало. Кроме того не факт, что исполнитель работ по их договору несет гарантийные обязательства, - прокомментировал "КП"-Мурманск" ситуацию генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

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