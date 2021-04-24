В Мурманской области проснулись гадюки. Фото:vk.com/kandalaksha_reserve

Сейчас за окном, конечно, совсем не весенняя погода, Мурманскую область накрыло снегопадом. Но до этого стояла очень теплая и солнечная погода, поэтому природа начала просыпаться: появились первые цветы, прилетели лебеди. А еще... проснулись гадюки. Это единственный вид змей, который обитает на Кольском полуострове.

- На днях в районе Ковдора гадюку встретила наша читательницы Анна Радчик, а 21 апреля гадюку встретили сотрудники Лапландского заповедника. Самое время напомнить, что гадюка — хоть и ядовитая змея, но отличается миролюбием, боится человека и при встрече с ним всегда старается уползти и спрятаться. Кусает она лишь случайно или в безвыходном положении, защищаясь, например, когда на нее наступят ногой или неосторожно схватят руками. Так что не обижайте гадюк и будет всем счастье, - сообщает паблик "Друзья Кандалакшского заповедника".

К слову, гадюка занесена в Красную книгу Мурманской области, поэтому за ее убийство предусмотрена уголовная ответственность.

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