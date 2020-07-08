2020-07-08T17:56:46+03:00
Дом. Семья

Почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк

Мы узнали, какой штраф грозит за убийство единственной ядовитой змеи в Заполярье
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Змеи все чаще вылезают погреться на солнышке. Фото: Кандалакшский заповедник.Змеи все чаще вылезают погреться на солнышке. Фото: Кандалакшский заповедник.
Изменить размер текста:

В этом году выдался теплый июнь, что очень поспособствовало не только повсеместным лесным пожарам, но и встречам северян с гадюкой обыкновенной - змеи стали все чаще вылезать погреться на солнышке.

- Гадюка попадается на глаза не только местным жителям на дачных участках или в лесу, но и государственные инспекторы отмечают частые встречи с ней на заповедных островах. Будьте внимательны и осторожны! В случае укуса незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, - сообщили в Кандалакшском природном заповеднике.

К слову, убивать или причинять вред этим ядовитым пресмыкающимся нельзя - гадюка занесена в Красную книгу Мурманской области. За расправу над ней северян ждет штраф в 3 тысячи рублей, а должностных лиц - в 30 тысяч рублей.

Напомним: в центре Мурманска гулял горностай. Проворного зверька запечатлела местная жительница возле Дома культуры Моряков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области все чаще в людских угодьях гуляют медведи. Этим летом косолапые постоянно попадают в поле зрения северян [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк
В Мурманской области впервые пройдет литературный диктант
Жители Чапомы жалуются на перебои с поставками продуктов
В Мурманске за 150 миллионов рублей продают стадион Профсоюзов
Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути
Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки
В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева
В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы
Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Североморске на дороге провалился асфальт
145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске