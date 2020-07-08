Почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк

8 Июль 2020 2020-07-08T17:56:46+03:00

Мы узнали, какой штраф грозит за убийство единственной ядовитой змеи в Заполярье

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В этом году выдался теплый июнь, что очень поспособствовало не только повсеместным лесным пожарам, но и встречам северян с гадюкой обыкновенной - змеи стали все чаще вылезать погреться на солнышке.

- Гадюка попадается на глаза не только местным жителям на дачных участках или в лесу, но и государственные инспекторы отмечают частые встречи с ней на заповедных островах. Будьте внимательны и осторожны! В случае укуса незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, - сообщили в Кандалакшском природном заповеднике.

К слову, убивать или причинять вред этим ядовитым пресмыкающимся нельзя - гадюка занесена в Красную книгу Мурманской области. За расправу над ней северян ждет штраф в 3 тысячи рублей, а должностных лиц - в 30 тысяч рублей.

Напомним: в центре Мурманска гулял горностай. Проворного зверька запечатлела местная жительница возле Дома культуры Моряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU