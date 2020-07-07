2020-07-07T09:37:43+03:00
Дом. Семья

В Мурманской области все чаще в людских угодьях гуляют медведи

Этим летом косолапые постоянно попадают в поле зрения северян
Наталья ЛОБАНОВА
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Мишки заглядывают в поселки и пригород. Фото: unsplash.comМишки заглядывают в поселки и пригород. Фото: unsplash.com
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Мишка косолапый по лесу идет...а может, и совсем не по лесу. Этим летом жители Мурманской области с завидной регулярностью наблюдают медведей то там, то тут. Так, в июне Топтыгина встретила семья из Оленегорска. Северяне хотели погулять у озера, но благоразумно передумали. Также четырех бурых красавцев видели в Териберке, возле старого аэродрома, и еще одного - у мурманского аэропорта.

В июле приключения косолапых по людским угодьям продолжаются - те забрались на территорию Нижне-Териберской ГЭС, которая находится неподалеку от поморского села. Видеороликом с молодым мишкой, который жует траву, поделилась местная жительница Наталия Дьякова. На записи можно увидеть момент, как медведь, не найдя для себя ничего интересного, попытался пролезть назад в лес через дырку в заборе, но у него это не получилось.

- Просто кто-то слишком много ест!, - процитировали северяне в видеоролике известную фразу кролика из мультфильма "Винни-Пух".

Но в итоге, как рассказала Наталья, зверь смог вырваться на свободу.

Еще один случай произошел в районе кандалакшского хлебзавода. Как пишет паблик "Кандалакша онлайн", там бегала медведица с тремя медвежатами.

Больше всего повезло жительнице Ревды, которая ехала в отпуск на машине, и тут на обочине дороги ей повстречался медведь. Хозяина леса подкармливали другие остановившиеся автомобилисты, а косолапый, выпрашивая добавку, вставал на задние лапы и водил носом.

- Никогда не думала, что поездка в отпуск на машине может быть опасна из-за диких животных. Всегда спокойно останавливались на 15-ти минутный отдых и дальше в путь. Оказывается, обочина по федеральной трассе несет опасность. Будьте бдительны, когда останавливаетесь! - поделилась Ольга Быстрова в соцсетях.

Экозащитники настоятельно просят не угощать хищников, даже если очень хочется, потому что это опасно как для зверей, так и для самого человека.

Напомним, что при появлении диких животных вблизи городов и поселков нужно уведомить об этом единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и направить сообщение в министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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