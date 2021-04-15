Весна пришла: в Мурманской области зацвели подснежники

Нежные цветы проснулись после долгой зимы. Фото: Елена Метелькова

В этом году весна приходит в Мурманскую область чуть раньше, чем обычно. Напомним: на следующей неделе в регионе потеплеет до +13 градусов. К тому же, к нам уже прилетели бабочки и появились первые цветы мать-и-мачехи. Небесная канцелярия вероятно вспомнила, что в 2020-ом апрель-май был совсем печальным из-за самоизоляции и решила исправить ситуацию.

Еще одним ярким вестником весны стали подснежники, которые потихоньку пробуждаются после долгой зимы. Первые нежные растения сфотографировала мурманчанка Елена Метелькова. Как северянка уточнила "КП", цветы она увидела в районе поселка Молочного, 12 апреля.

Напомним: весенний паводок в Мурманской области ожидается в пределах нормы. Снегозапасов в области меньше, чем в прошлом году, таяние снега происходит постепенно.

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