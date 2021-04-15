В Мурманскую область прилетели лебеди

В Заполярье живет лебедь-кликун, занесенный в региональную Красную книгу. Иногда, очень редко, залетают лебеди-шипуны. Фото: Инна Михальчук

У весны в Мурманской области много примет. Уже проснулись медведи, появились первые цветы. А еще жители Печенгского округа любуются белоснежными птицами на глади озер - в Заполярье прилетели лебеди.

- Вот уже в течении многих лет они прилетают к нам на озера, в основном их вижу на Куэтсъярви, но видела их и по дороге на небольшом озерке между Никелем и Заполярным и недалеко от Мурманска, - рассказала "КП"-Мурманск" фотолюбитель Инна Михальчук.

Иногда, если повезет, можно увидеть и около 20 птиц сразу, сейчас же их пока всего несколько. Местные жители аккуратно относятся к лебедям. В Заполярье живет лебедь-кликун, занесенный в региональную Красную книгу. Иногда, очень редко, залетают лебеди-шипуны.

Напомним: в прошлом году лебеди прилетели в Мурманскую область в начале марта - их увидели на Кох-пороге рядом с Ковдором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогу на Териберку и Туманный закроют из-за погоды. Путь будет недоступен с 19.00 14 апреля (Подробности)

Перекрытие дороги Р-21 "Кола" на День Победы-2021: где и во сколько будет закрыта дорога. Ограничение движения 8 мая 2021 на День Победы на трассе "Кола" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru