В Мурманской области из-за метели перенесли субботники

Субботники в Мурманской области пройдут, но не 24 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 апреля по всей России идут субботники. Мурманская область тоже должна была присоединиться к акции.

Но, увы, погода не благоволит тому, чтобы северяне вышли убирать улицы и дворы. Как и сообщалось ранее, до Мурманской области добрался сильный снегопад.

- В связи с ухудшением погодных условий мероприятия Всероссийского субботника в Мурманской области переносятся. 24 апреля организаторы объявили о полной отмене всей программы во всех муниципалитетах области. Это касается, в том числе, парада коммунальной техники и культурной программы. В большинстве муниципалитетов сейчас метель. О новой дате проведения будет сообщено дополнительно, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Плохая погода будет длиться все выходные.

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