Погода в Мурманске и области на 24, 25 апреля 2021 года: порывистый ветер и дожди

Погода не порадует. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно погода порадовала жителей Мурманской области солнечными деньками, однако на грядущих выходных небесная канцелярия будет только огорчать.

- 24-26 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная часть обширной циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России. 24 апреля по Мурманской области ожидается прохождение активного атмосферного фронта, осадки, наиболее интенсивные ночью и утром, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днем от +1 до +6 градусов. 25-26 апреля в нашем регионе сохранится порывистый северный ветер, временами осадки, температура воздуха существенно не изменится, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Конкретно в субботу в регионе ожидается сильный снег, мокрый снег или дождь. Ветер северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +1+6. Местами гололедица.

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