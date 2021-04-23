Губернатор Мурманской области запустил флешмоб #насеверечисто

Прибраться в городах нашего региона приглашают всех неравнодушных северян. Фото: скин видео

На этих выходных, а именно 24 апреля, в Мурманской области пройдет Всероссийский субботник. Прибраться в городах нашего региона приглашают всех неравнодушных северян. А губернатор Андрей Чибис специально для эко-мероприятия запустил флешмоб #насеверечисто.

- Завтра все небезразличные люди выйдут на Всероссийский субботник. А мы с волонтерами из Мончегорска начали наводить порядок в центральном городском парке уже сегодня. Присоединяйтесь! Выходите завтра на уборку своих дворов, улиц, скверов. Давайте поможем сделать чище наши города и поселки! - призывает Андрей Владимирович.

Чтобы принять участие во флешмобе нужно прийти на уборку, а затем опубликовать в соцсетях посты с фото и видео под хештегом #насеверечисто. Самые активные получат фирменные толстовки #насевережить.

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