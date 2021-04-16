24 апреля жителей Мурманска приглашают на Всероссийский субботник

Время начала мероприятия сообщат дополнительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

24 апреля в Мурманске состоится Всероссийский субботник. На экологическое мероприятие, которое будет организовано во всех округах города, приглашают северян.

- Зовем всех неравнодушных мурманчан, руководителей и сотрудников учреждений, предприятий всех форм собственности, представителей общественных организаций и движений, политических партий принять участие в большой уборке, - отметили в администрации Мурманска. - В этот день каждый сможет привести в порядок участок около дома или детскую площадку во дворе, близлежащий сквер или просто любимое место отдыха.

Адреса общественных зон и время начала мероприятия в мэрии сообщат чуть позже.

Напомним: на выходных в Мурманске пройдет сбор макулатуры. Волонтеры примут книги, газеты и журналы, коробки и бумагу.

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