В Мурманской области ожидается сильный снег и до нуля градусов

В Мурманской области весенняя погода сменится почти зимней. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 17 апреля погода в Мурманской области радует теплом. 20 апреля воздух и вовсе прогрелся до +15. Однако весенняя погода уже скоро сменится почти зимней. С 21 числа столбик термометра будет постепенно снижаться, а на выходных на улице будет и вовсе не комфортно.

- В среду еще будет тепло, до +10 и без осадков, в четверг днем уже всего +5...+7 и облачно, а во второй половине дня до нас долетит южный циклон, из-за чего начнутся осадки, которые прижмут температуру к нулю. С пятницы по воскресенье мы с вами рискуем просидеть в арктической воздушной массе благодаря циклону над Питером, который будет закидывать нам все новые порции осадков, при этом подкачивая арктические воздушные массы. Причем именно выходные обещают быть наиболее мерзкими: с огромным количеством осадков, может выпасть от 5 до 10-15, в худшем варианте до 20 мм за пару дней (ночью- снег, днем- мокрый снег). Ветер будет стабильно северо-восточным 5-7, в порывах 12-15 м/с. Разумеется, в ночные часы при таких условиях будет выпадать снежный покров, который днем будет крайне неохотно таять при слабоположительной температуре, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

При этом есть надежда, что в эти дни будет идти не снег, а дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строившим детские сады в Мурманске подрядчикам не заплатили за работу 7 миллионов рублей. К ответственности привлекли мурманское «Управление капитального строительства» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru