Из-за метели в Кандалакшском районе несколько грузовиков съехали в кювет

В Кандалакшском районе сразу несколько фур улетели в кювет. Фото: Татьяна Игумова

24 апреля погода в Мурманской области нелетная. На Кольский полуостров обрушилась метель, из-за которой отменили субботники.

Головную боль заработали водители, которые успели поменять зимнюю резину на летнюю, хотя в УГИБДД региона предупреждали этого не делать. А еще тяжело пришлось тем, кто не мог остаться дома и вынужден был отправиться в поездку.

Водителей Мурманской области просят не торопиться со сменой резины. Фото: Татьяна Игумова

Так, сразу несколько фур улетели в кюветы в Кандалакшском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. В ГИБДД по Мурманской области предупреждают водителей.

- В связи с ухудшением погодных условий, обильных осадков в виде мокрого снега и как следствие образование скользкости на проезжей части, Госавтоинспекции рекомендует водителям отказаться от поездки на личном автотранспорте, а если такой возможности нет, то быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД. Берегите себя и своих близких! - сообщает Госавтоинспекция региона.

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