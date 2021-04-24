Апрельский снег засыпет Мурманск в субботу и воскресенье

В Мурманской области снова снегопад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимняя апрельская погода вернулась после недолгого теплого периода. В эту субботу циклон из Финляндии нагонит нам снега по самую маковку. На севере обещают до 10-15 миллиметров осадков, и при минусовой или нулевой температуре высота снежного покрова может достигать 10 миллиметров.

Первым удар принял юг области, к ночи снег достиг севера.

- 24-26 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная часть обширной циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России. 24 апреля по Мурманской области ожидается прохождение активного атмосферного фронта, осадки, наиболее интенсивные ночью и утром, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днем от +1 до +6°,- сообщает сайт Мурманского УГМС.

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