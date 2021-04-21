Когда менять зимнюю резину на летнюю в Мурманске

Инспекторы ГИБДД уверены, что холодные ночные и утренние температуры вместе с осадками могут вызвать гололед и увеличить риск аварий на дороге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГИДББ не советует менять зимнюю резину на летнюю в Мурманске и области раньше 9 мая. Нетипичная весна 2021 года заставила задуматься автовладельцев о необходимости «переобувания» раньше привычного времени: уж больно шумно шипы скрипят о чистый асфальт. Но в ГИБДД не советуют торопиться.

- По прогнозам, которые дают синоптики, холод и осадки еще вернутся в область, поэтому переобуваться, несмотря на теплое солнце, рано, - комментирует редакции «КП»-Мурманск» Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИДББ УМВД России по Мурманской области, - Делать это надо не раньше 9 мая точно.

Инспекторы ГИБДД уверены, что холодные ночные и утренние температуры вместе с осадками могут вызвать гололед и увеличить риск аварий на дороге. Но при этом, понимая заботу водителей о состоянии покрышек, предлагают компромиссный вариант: «переобуться», но с условием, что сознательный водитель, оценив утреннюю ситуацию на дороге как опасную (осадки, гололед), оставит машину и пройдется пешком. А уже днем будет ею пользоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузрека станет улицей села Оленица, так же, как и Устье – улица села Кузомень. Разъясняем читателям тонкости муниципального управления (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru