Массовое ДТП в Мурманске на Кольском проспекте: столкнулись Mercedes, Toyota и Renault

Авария случилась 21 апреля. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вечером 21 апреля в Мурманске на подъеме к улице Кооперативной произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

- По предварительной информации, на пути у водителя Toyota, который двигался по левой полосе, возникло препятствие. Он берет правее, а с правой стороны в потоке машин стоял в пробке Renault. Водитель первой иномарки ударился во вторую, а тот в свою очередь по инерции наехал на стоящий перед ним Mercedes, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: стали известны подробности ДТП с участием поезда и легковушки в Мурмашах. Авария произошла утром 21 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске водитель легковушки сбил на "зебре" 80-летнюю бабушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru