В Мурманске водитель легковушки сбил на "зебре" 80-летнюю бабушку

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

19 апреля в центре Мурманска произошло серьезное ДТП, в котором пострадала бабушка, переходившая дорогу по "зебре" в положенном месте.

- По предварительной информации, на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори водитель автомобиля проезжал на зеленый сигнал светофора и при повороте направо допустил наезд на 80-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал. В ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение Мурманска, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка. Пока неизвестно, водитель какой именно машины сбил женщину.

Напомним: 18 апреля в Североморске водитель Hyundai сбила 11-летнего мальчика на "зебре". По факту аварии проводится проверка.

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