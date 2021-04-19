ДТП в Росляково: водитель Chevrolet сбил 30-летнего мужчину

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/roslyakovo1

В минувший выходной в микрорайоне Росляково в Мурманске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

- 18 апреля в 19.05 в районе 24 километра автоподъезда к городу Североморску, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Североморска в сторону Мурманска, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская. В ДТП пешеход 1991 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка.

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