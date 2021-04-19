ДТП в Североморске: водитель Hyundai сбила 11-летнего мальчика на "зебре"

Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 апреля в Североморске произошло ДТП. Водитель иномарки сбила ребенка, который шел по "зебре".

- 18 апреля в 16.25 районе дома №10 на улице Ломоносова водитель Hyundai наехала на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На место ДТП приезжала бригада скорой помощи. 11-летнего мальчика осмотрели, но не стали забирать в медучреждение. Сведений о том, получил ли ребенок телесные повреждения, пока что не имеется.

Напомним: в тот же день в Росляково сбили на дороге 31-летнего мужчину.

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