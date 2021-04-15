Глава Мурманска Андрей Сысоев депутатам горсовета: "Пора сдавать декларации, внимательно работайте с банками и налоговой"

О том, что нужно поторопиться с документами, депутатам Совета депутатов Мурманска напомнил глава Мурманска и председатель горсовета Андрей Сысоев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Близится к завершению декларационная кампания-2021, которая стартовала 1 января: физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 года. О том, что нужно поторопиться с документами, депутатам Совета депутатов Мурманска напомнил глава Мурманска и председатель горсовета Андрей Сысоев.

- Очень внимательно читаем документы, заполняем и сдаем до 30 числа. Есть месяц на исправление ошибок, но лучше этого не делать. Поработайте внимательно с банками и налоговой. Восемь депутатов в этом году проверяла антикоррупционная комиссия. Разночтения бывают серьезные, - отметил Андрей Иванович.

Напомним: депутаты Мурманской областной Думы уже отчитались о доходах.

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