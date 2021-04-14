Дорогу на Териберку и Туманный закроют из-за погоды

В поморское село будет не попасть. Фото: vk.com/mintrans_51

14 апреля с 19.00 будет закрыта дорога в поселок Туманный и Териберку. Это связано с ухудшением погоды. Так что с поездками к Баренцеву морю лучше обождать.

- Из-за усиления ветра, снега, метели, отсутствия видимости будет закрыт проезд по автомобильной дороге "Кола - Серебрянские ГЭС" с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Напомним: на днях в Мурманскавтодоре "КП" рассказывали, что дорога в поморское село в хорошем состоянии и закрывать ее уже не будут. Но у небесной канцелярии оказались другие планы...

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