В прошлом году прокуратура не раз выявляла недобросовестных чиновников, полицейских, сотрудников налоговой службы из Мурманской области, которые скрывали свой заработок.В наступившем 2021-м подобные нарушения продолжают находить. Так, после проверки прокуратуры Ленинского округа Мурманска на соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции оказалось, что сотрудники администрации заполярной столицы не были достаточно честны с населением.- Работники комитета градостроительства и территориального развития представили недостоверные - неполные- сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и детей за 2019 год. Так, у 16 сотрудников комитета не полностью указаны открытые счета в банках, отражена недостоверная информация о площади недвижимости и о полученных доходах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.После проверки председателю комитета градостроительства администрации Мурманска внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджет Мурманской области на 2021 год будет дефицитный, но социально ориентированный. При доходах в 82,4 миллиарда рублей, расходы составят 86,4 миллиарда рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru