Депутаты Мурманской областной Думы отчитались о доходах

Уже скоро сведения о доходах депутатов будут опубликованы на сайте Мурманской областной Думы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 1 апреля все госслужащие, чиновники и т.д. должны были отчитаться о своих доходах за 2020 год. В Мурманской областной Думе декларации уже готовы.

- Комиссия областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера под председательством первого вице-спикера регионального парламента Владимира Мищенко обсудила представленные депутатами сведения. Прозвучало, что все необходимые документы были поданы в срок. В случае обнаружения неточных или неполных данных о доходах или имуществе, парламентарии могут внести уточненные сведения до 30 апреля, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уже скоро сведения о доходах депутатов будут опубликованы на сайте Мурманской областной Думы.

Посмотреть, кто из народных избранников заработал больше всего в 2019 году, можно здесь.

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