2020-08-05T18:41:50+03:00
Общество

Доходы депутатов горсовета Мурманска за 2019 год: кто заработал больше всех

Кто из депутатов заработал за год 73 миллиона рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Депутаты рассказалии о своих доходах. Фото: Администрация МурманскаДепутаты рассказалии о своих доходах. Фото: Администрация Мурманска
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Северяне продолжают считать чужие деньги. Тем более, что и повод для этого есть: чиновники и народные избранники опубликовали свои декларации о доходах. Первыми – еще в апреле – это сделали сотрудники правительства региона и депутаты Мурманской областной Думы. На днях о своих доходах рассказали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и сотрудники администрации.

Теперь пришла очередь инспектировать кошельки народных избранников из Совета депутатов Мурманска. Тем более, что похвастаться есть чем.

А как у рукодства?

Глава города-героя Андрея Сысоева в 2019 году задекларировал скромный доход в 2,8 миллиона рублей. Из них только 701 тысяча получена по основному месту работы. Также у Андрея Ивановича в собственности три квартиры (57, 56,5 и 55,3 кв. м) и два гаража по 39,6 кв. м каждый. Что ж, по сравнению с прошлым годом доход мэра упал почти вдвое.

Кстати, у заместителя главы Мурманска Тамары Прямиковой доход больше – 3,2 миллиона рублей. В собственности также есть земельный участок площадью 411 квадратный метр и трехкомнатная квартира (56,2 кв м.). Впрочем Тамара Ивановна оказалась богаче не только Андрея Сысоева, но и остальных его замов. Так, в 2019 году Михаил Белошеев заработал 2,9 миллиона рублей, а Игорь Морарь – и вовсе 2,2 миллиона рублей. Зато у последнего помимо недвижимости в России (земельного участка – 731 кв. м), жилого дома – 220 кв. м. и трансформаторной подстанции), есть земельный участок (1187 кв. м) и жилой дом (243 кв. м) в Норвегии. А супруга Игоря Николаевича владеет двумя квартирами в Чехии.

Богаче всех

Самым богатым депутатом в горсовете по-прежнему остается Антонина Таран, которая практически смогла вернуть себе заработок 2017 года. Напомним: тогда депутат задекларировала 78 миллионов рублей. В 2018-м речь шла уже о 68,5 миллионах, а в 2019-м доход Антонины Ивановны вырос до 73 миллионов рублей. Правда, в собственности у народной избранницы четыре земельных участка (656, два по 617 и один 1309 кв. м.), садовый участок площадью 660 квадратных метров, трехкомнатная квартира (172,2 кв.м.), дом (45,2 кв. м.) и два паркинга по 962,85 квадратного метра каждый.

У ее супруга доход куда скромнее – всего 284 тысячи рублей. Зато он владеет тремя земельными участками (1998, 1997 и 1309 кв. м), двумя жилыми домами (48 и 45,2 кв. м), трехкомнатной квартирой (67,5 кв. м) на Украине и двухкомнатной (69,76 кв. м) в России, а также нежилым домом площадью 49 квадратных метров. Своих машин у Антонины Таран нет, внушительный автопарк также принадлежит ее мужу: Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz, снегоболотоходы Argo-Avenger и CFMOTO (две штуки), мотовездеход Traxter и прицеп для перевозки лодок.

Разумеется, никто из коллег Антонины Таран по депутатскому корпусу не может конкурировать с ней по доходам. Вторую строчку топа самых богатых депутатов горсовета занимает Станислав Ланин с доходом в 7,7 миллиона рублей, трехкомнатной квартирой (75,64 кв. м) в Болгарии и Toyota Land Cruiser 200 в собственности. А тройку лидеров закрывает Виталий Кириллов с 6,4 миллиона рублей доходом и земельным участков в 1995 квадратных метра, жилым домом в 156 квадратов и Volkswagen Touareg в собственности.

Хвастаться нечем

У всех остальных народных избранников Совета депутатов Мурманска доход ниже. Причем у некоторых весьма значительно.

Меньше всего в 2019 году заработал Антон Набатов, который заработал без малого 393 тысячи рублей. В собственности у Антона Геннадьевича двухкомнатная квартира (47,1 кв. м) и Honda Crosstour, а в пользовании – квартира 37,6 квадратных метра.

Ненамного больше коллеги задекларировала и депутат Татьяна Ковалева. Ее доход составил 564 тысячи рублей, а в собственности – лишь двухкомнатная квартира площадью 47,9 квадратных метра в России. Третьем в списке небогатых депутатов стал Артем Кузьмин – 975 тысяч рублей дохода, трехкомнатная квартира площадью 62 квадратных метра и Volkswagen Passat в собственности.

СПРАВКА «КП»

Кто сколько зарабатывает в Совете депутатов Мурманска

Андрей Сысоев – 2,8 миллиона рублей,

Тамара Прямикова – 3,2 миллиона рублей,

Михаил Белошеев – 2,9 миллиона рублей,

Игорь Морарь – 2,2 миллиона рублей,

Ирина Андреева – 3,9 миллиона рублей,

Владимир Буряк – 1,8 миллиона рублей,

Сергей Веллер – 4,9 миллиона рублей,

Юрий Гугин – 1,5 миллиона рублей,

Ольга Дзюба – 1,6 миллиона рублей,

Татьяна Елпанова – 1,5 миллиона рублей,

Александр Зайцев – 5,5 миллиона рублей,

Алексей Ищук – 1 миллион рублей,

Виталий Кириллов – 6,4 миллиона рублей,

Антонина Климова – 1,6 миллиона рублей,

Татьяна Ковалева – 564 тысячи рублей,

Сергей Коробков - 3,4 миллиона рублей,

Артем Кузьмин – 975 тысяч рублей,

Станислав Ланин – 7,7 миллиона рублей,

Ирина Мазилкина - 1,6 миллиона рублей,

Любовь Малыгина – 1,5 миллиона рублей,

Ирина Матвеева – 1 миллион рублей,

Елена Меркушева – 4 миллиона рублей,

Леонид Мостовой – 1,3 миллиона рублей,

Антон Набатов – 392 тысячи рублей,

Александр Накай – 2,1 миллиона рублей,

Олег Ноздрачев – 3,4 миллиона рублей,

Антонина Таран – 73,8 миллиона рублей,

Наталия Телибаева – 2,5 миллиона рублей,

Ирина Усков – 1,7 миллиона рублей,

Виктор Хабаров – 1,8 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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