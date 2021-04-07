Перекрытие дороги Р-21 "Кола" на День Победы-2021: где и во сколько будет закрыта дорога

Для водителей будет предложен альтернативный маршрут. Фото: Олег ФИЛОНОК

Празднование Дня Победы-2021 уже не за горами, что сулит временные неудобства для автомобилистов. 8 мая 2021 года движение будет ограничено на некоторых участках автодороги Р-21 "Кола".

- В связи с проведением мероприятий по случаю празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Долина Славы» 8 мая 2021 года временно закроют движение для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 километр с 10.00 до 16.00 и для грузового транспорта на участке с 1429 по 1471 километр с 8.00 до 18.00 часов, - сообщил Упрдор "Кола".

Во время действия ограничений движение будет организовано по маршруту: Мурманск - Кола - Верхнетуломский - км 131 а/д «Лотта» - Приречный - Никель - 1547 а/д Р-21 «Кола». Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по трассе Р-21 в этот день.

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